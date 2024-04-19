"لا نرعى بيانات مثلكم" .. عضو الهلال الذهبي يُحرج متحدث الأهلي السابق!

شاهد كيف رد عضو الهلال الذهبي على متحدث الأهلي السابق

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مازالت أزمة تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي مشتعلة في الشارع الرياضي السعودي، الأمر الذي جعل هناك شد وجذب بين عدة أطراف.

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وتسبب قرار إدارة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل الكلاسيكو إلى 6 مايو بدلًا من الجمعة 19 أبريل الجاري، في غضب أندية الاتحاد والأهلي والنصر، حيث قاموا بإصدار بيانات يُعلنون فيها عن رفضهم القرار لأنه يفتقد لمعيار تكافؤ الفرص.

ونشر حسن الناقور العضو الذهبي بنادي الهلال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لتصريح سالم الأحمدي المتحدث السابق للنادي الأهلي، والذي قال: "لم يُصدر أي بيان من الهلال على تغيير مباراة الأهلي والخليج بمواجهة الراقي أمام الزعيم".

ورد الناقور على هذه الجزئية قائلًا: "الهلال لا يرعى بيانات مثلكم، الرئيس طلع ووضح في الإعلام وتم تقديم طلب رسمي وقانوني عبر الجهات الرسمية، بداية المشكلة والتأجيل كان سببها أمرين: 1- تبديل مباراة الخليج والأهلي وعدم توضيح أسباب. 2- نقل مباراة السوبر لأبو ظبي في وقت غريب بين المسابقات وآخر رمضان وأجازة عيد وتداخل مباريات الدوري والآسيوية".

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ونشر العضو الذهبي فيديو آخر يقول فيه الأحمدي: "بطولة السوبر أقيمت في أبو ظبي لإعداد الهلال لمواجهة العين الإماراتي، قبل مواجهة الأهلي".

ورد حسن الناقور قائلًا: "هذا كلام غريب وطرح مضحك، ما علاقة الهلال بعقود بين الاتحادين السعودي والإماراتي في مكان إقامة المباريات، الإرهاق كان على الهلال في السفر والعودة والسفر مرة أخرى للإمارات".

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