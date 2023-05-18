لا نتحدث عنه .. أراوخو يُعلن رأيه في عودة ليونيل ميسي!

تحدث رونالد أراوخو عن رأيه في عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.
وقال أراوخو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد نجحنا في تكوين أسرة مع عناصر الشباب وقُدامي الفريق، وهذا أمر مهم للغاية، دفاعيًا قضينا موسمًا رائعًا إنه لأمر مذهل أن نستقبل 13 هدفًا فقط، خاصةً منذ أن جئنا من المواسم السابقة حيث كنا دائمًا نتلقى الكثير من الأهداف".
كما علق أراوخو على إمكانية عودة ليونيل ميسي للنادي هذا الصيف ولعب الأوروجوياني إلى جانب ميسي في السنوات الأخيرة للأرجنتيني في برشلونة قبل أن يرحل في صيف 2020.
وأتم: "نحن لا نتحدث عن ذلك في غرفة الملابس، ولكن لاعب مثله سيكون دائمًا موضع ترحيب في برشلونة".
الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ستصوت يوم الجمعة على خطة نادي برشلونة لتسوية أمورهم المادية، في حالة الموافقة يمكن للنادي البدء في اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة ميسي إلى برشلونة.
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