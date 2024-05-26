لا ميسي لا مشكلة .. جوردي ألبا يصنع في فوز إنتر ميامي على فانكوفر

إنتر ميامي يواصل انتصاراته رغم غياب ميسي وسواريز وبوسكيتس

حقق فريق نادي إنتر ميامي الفوز على نظيره فانكوفر وايت كابس الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي يعاني منها، لينجح فريقه في تحقيق الانتصار في غيابه.

كما غاب أيضًا النجم الأوروجواني لويس سواريز، وزميله الإسباني سيرخيو بوسكيتس، بسبب المعاناة من الإصابة.

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ماذا حدث في مباراة إنتر ميامي وفانكوفر؟

تقدم روبرت تايلور نجم إنتر ميامي بالدقيقة 38 من زمن المباراة، بعد تمريرة من الجهة اليسرى أرسلها جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، ليسددها تايلور قوية في المرمى.

وعزز ليوناردو كامبانا تقدم إنتر ميامي بالهدف الثاني بالدقيقة 54، بعد تمريرة من المتألق تايلور صاحب الهدف الأول داخل منطقة الجزاء، ليسددها كامبانا في المرمى.

وتسبب توماس أفيليس مدافع إنتر ميامي خطأ داخل منطقة الجزاء بعدما دفع فابريس بيكولت لاعب فانكوفر، ليسددها ريان جاولد على يمين حارس إنتر ميامي بالدقيقة 72، ليقلص الفارق.

ما هو موقف إنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي برصيد 34 نقطة من 16 مباراة، متفوقًا على سينسيناتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، من 15 مواجهة.

ويُريد إنتر ميامي الاستمرار في المركز السبعة الأولى، من أجل ضمان التأهل إلى التصفيات التالية، لتحديد بطل الدوري الأمريكي.