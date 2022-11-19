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"لا مقارنة بين السعودية ومصر، أفضل لاعبيهم يلعب في الدوري الإنجليزي"

تامر أبو سيدو
1:31 م غرينتش+3 19‏/11‏/2022
Mohamed Salah Egypt.
مصر هزمت بلجيكا يوم أمس وديًا

طالب أحد المشاهدين المنتخب السعودي باللعب مثل نظيره المصري أمام بلجيكا وديًا مساء أمس في الكويت، حيث استطاع الفراعنة الفوز 2-1 بعد أداء ممتاز خاصة على صعيد التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة الفعالة.

الناقد الرياضي محمد الدهش رد خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد" بالتأكيد على أن المقارنة لا تجوز بين المنتخبين لعدة عوامل أبرزها تواجد اللاعب السعودي في بلاده حتى الآن وعدم خروجه للعب في أوروبا فيما في المقابل ينشط عديد المصريين في القارة العجوز وعلى رأسهم محمد صلاح.

وأضاف "التنظير جميل لكن اللاعب المصري والإفريقي يختلف عن السعودي، اختلافات واضحة في البنية الجسدية والحالة البدنية، من الصعب على اللاعب السعودي أن يبذل جهدًا كبيرًا طوال المباراة".

تابع "طبيعة اللاعب الإفريقي تختلف عن الخليجي والسعودي، أفضل لاعبي مصر أين يلعب؟ في الدوري الإنجليزي، فيما أفضل لاعبي المنتخب السعودي مازال يلعب في الدوري السعودي، اللاعب لدينا مازال لم يخرج من السعودية".

"نحن راضون عن منتخبنا الآن ولدينا ثقة في منتخبنا وراضون عن المدرب واللاعبين الموجودين الآن. الرغبة في التغيير والوصول لمستوى أبعد يجب أن تكون نابعة من اللاعب نفسه".

يُشار إلى أن الأخضر وقع في المجموعة الثالثة في مونديال قطر بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ومن المقرر أن يفتتح مشواره بمواجهة زملاء ليونيل ميسي يوم 22 نوفمبر الجاري في استاد لوسيل.

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