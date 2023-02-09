لا مفاجآت .. سكالوني وأنشيلوتي ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم!

"فيفا" أعلن رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في الرجال والسيدات..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للمدربين المتنافسين على جائزة "ذا بست" لأفضل مدرب عن فئتي الرجال والسيدات لعام 2022.

القائمة النهائية لفئة أفضل مدرب لفريق رجال لعام 2022 جاءت منطقية إلى حد كبير، حيث ضمت الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والإسباني بيب جوارديولا، والأرجنتيني ليونيل سكالوني.

اختيار سكالوني منطقي للغاية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين إلى لقب بطولة كأس العالم 2022، وتحقيق سلسلة من 36 مباراة متتالية مع "الألبيسيليستي".

كما جاء اختيار أنشيلوتي بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2022-23، بعد نتائج مميزة حققها الفريق الملكي خاصة في دوري الأبطال.

فيما اختير جوارديولا بعد نجاحه في قيادة مانشستر سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بأداء مثالي، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القائمة الأولية لأفضل مدرب في عام 2022 ضمت خمسة مدربين، حيث تواجد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، وديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا في القائمة قبل اختصارها.

أما عن فئة أفضل مدربة لعام 2022، فقد كشف "فيفا" عن ثلاث مرشحات في القائمة النهائية لاختيار أفضل مدربة في العام.

وضمت القائمة: سونيا بومباستور مدربة فريق سيدات ليون الفرنسي، والسويدية بيا سوندهاجه مدربة منتخب البرازيل للسيدات، وأخيرًا الهولندية سارينا فيمان مدربة منتخب هولندا للسيدات.