لا مصافحات في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

قرار من رابطة الدوري الإنجليزي..

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن وقف عملية مصافحة اللاعبين بعضهم البعض قبل مباريات البريميرليج بدءًا من الجولة المقبلة.

ومن التقليدي في عالم كرة القدم أن يصطف الفريقان بعد نزولهما إلى أرض الملعب وبينهما حكام المباراة، ثم يقوم الفريق الضيف بمصافحة أصحاب الأرض قبل بدء المباراة.

لكن ونتيجة لتفشي فيروس كورونا في العالم، والذي ينتقل من خلال المصافحة، قررت الرابطة إلغاء المصافحة فقط بداية من مباريات يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر مع إبقاء بقية البروتوكولات على ما هم عليه.

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إنجلترا باتت من الدول المتضررة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة حيث أُصيب 75 مواطنًا به، مع تفشي المرض في أرجاء القارة العجوز وأغلب دول العالم أيضًا.

ويأتي قرار إلغاء المصافحة كجزء من الإجراءات الوقائية المتبعة في الدول الأوروبية مؤخرًا، فإيطاليا مثلًا قررت إقامة مباريات دوريها بدون جماهير، لكن الأمر نفسه لم يُطبق حتى اللحظة في إنجلترا.

يذكر أن هناك بعض الشائعات قد سرت عن إمكانية إلغاء بعض الدوريات حال استمرار كورونا وخروج الوضع عن السيطرة، ومنها البريميرليج، وبالتالي عدم تتويج ليفربول باللقب بعد طول غياب واقتراب من معانقة الحلم الأكبر للريدز.

كما تجدر الإشارة إلى أن القرار سيكون بداية تطبيقه خلال ليفربول وبرنموث في افتتاج الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج على ملعب أنفيلد.