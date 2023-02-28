لا مجال للاستسلام .. خطوة أخيرة لإنقاذ يوفنتوس من شبح الهبوط

طلب عاجل إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية

يرفض نادي يوفنتوس الإيطالي الاستسلام في العقوبة الموقعة عليه في قضية "مناورة الرواتب" بخصم 15 نقطة من رصيده بالدوري المحلي.

محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية، سبق أن وقعت عقوبة على يوفنتوس في 20 يناير الماضي، بخصم هذا العدد من النقاط بسبب التلاعب في الميزانية المعلنة للنادي.

وكشفت تقارير صحفية، أن يوفنتوس تقدم باستئناف إلى اللجنة الوطنية الأولمبية الإيطالية من أجل النظر في الأمر ومحاولة إلغاء العقوبة.

وسيتم استدعاء مجلس الضمان التابع للجنة للتعبير عن رأيه في القضية، ولن يكون قادرًا على التصرف إلا بطريقتين، الأولى هي التأكيد الكامل للعقوبة دون أي إلغاء أو تخفيض، والثانية بقبول الاستئناف ورفض العقوبة لتكون الكرة وقتها في ملعب محكمة الاستئناف الفيدرالية.

يذكر أن يوفنتوس يمر بموسم صعب في الدوري الإيطالي، بامتلاكه 33 نقطة فقط من 24 مباراة، بفارق شاسع عن نابولي صاحب المركز الأول بـ65 نقطة، وفي حالة تأكيد العقوبة بخصم 15 نقطة سيواجه الفريق شبح الهروب من الهبوط.