سجل في دوري الأبطال .. حارس لاتسيو يرفض الاتحاد

الاتحاد حاول مع أحد نجوم لاتسيو ولكن محاولته لم تنجح

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صدم إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الإيطالي نادي الاتحاد، بعدما تقدم له بعرض من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "corriere dello sport" الإيطالية، عن أن بروفيديل تلقى عرضًا من نادي الاتحاد الذي يضم في صفوفه كريم بنزيما ولاعب لاتسيو السابق لويز فيليبي، بعد أن قام بتجديد عقده.

وأكدت الصحيفة على أن الحارس الإيطالي صاحب الـ30 عامًا رفض العرض قائلًا: "لا للسعودية"، مفضلًا البقاء مع فريقه لاتسيو الإيطالي.

كما تم نفي مفاوضات أستون فيلا مع بروفيديل خلال الوقت الحالي من أجل ضمه خلال صيف 2024، في ظل استقرار الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز مع الفريق خلال الوقت الحالي.

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ويُحاول نادي الاتحاد التعاقد مع حارس مرمى أجنبي لتعويض رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي، حيث حاول مع بروفيديل زميل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط الهلال الحالي، قبل انضمامه من لاتسيو.

وكان إيفان قد نجح في تسجيل هدف في مرمى أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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