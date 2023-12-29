"لا فنيات رياض محرز تشفع ولا خطط يايسله تنفع" .. الأهلي لن يفوز إلا بهذه الطريقة!

هكذا يفوز النادي الأهلي في مبارياته خلال الموسم الرياضي الحالي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، انتفاضته التي بدأها في الأسابيع القليلة الماضية، بقيادة مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ وهذه المرة أمام الخليج.

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الأهلي فاز بهدف مقابل لا شيء، على نادي الخليج، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وقدّم الراقي بصفة عامة أمام الخليج، مستوى فني أقل بكثير من ما ظهر عليه خلال المباريات القليلة الماضية، والتي شهدت أداءً رائعًا لجميع نجوم الفريق، جعله يفوز بنتائج كبيرة.

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الأمر اللافت للنظر، أن المباريات السابقة التي قدّم فيها الأهلي، مستويات رائعة وحقق خلالها الانتصارات الكبيرة، كان نجوم الفريق الأول لكرة القدم، يلعبون بحماس وغيرة غير عادية على القميص الأخضر.

وضع غريب للنادي الأهلي أمام الخليج

أمام الخليج.. اختفى هذا الحماس تمامًا؛ حيث ساد "البرود" أداء معظم نجوم النادي الأهلي؛ الذين لم يقاتلوا من أجل إحراز ولو هدف وحيد، يحافظ على أمل الفريق الضعيف، في المنافسة على لقب الدوري.

ولم تشفع فنيات الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي، أو تغييرات يايسله العديدة في المباراة، في قيادة الفريق، لهز شباك الخليج.

على العكس تمامًا.. كان هناك لاعب واحد فقط في الأهلي؛ هو الذي يقاتل طوال دقائق المباراة؛ وهو المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الذي أوقف العديد من الهجمات المرتدة للمنافس.

ومن لعبة "ميتة"، قاتل فيها إيبانيز على الكرة داخل منطقة الـ18 للخليج؛ نجح في الحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

هذه الركلة.. نجح النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي، في ترجمتها بنجاح إلى هدف؛ ليمنح فريقه أغلى 3 نقاط في الموسم الرياضي الحالي.

لذلك.. فإنه على الأغلب إذا أراد الأهلي، الفوز في مبارياته المتبقية من الموسم الحالي، عليه أن لا ينتظر أفكار المدرب الألماني، أو فنيات محرز وزميليه الإسباني جابري فيجا والفرنسي آلان سانت ماكسيمين، وإنما يعتمد على روح لاعبيه وقتالهم داخل أرضية الملعب.

SHAHID