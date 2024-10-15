لا صفقات في محور الوسط.. فليك يراهن على "لاماسيا!"

لا يرى الألماني ضرورة لتدعيم هذا المركز

رغم أن الظروف الاقتصادية لبرشلونة تتحسن شيئًا فشيئًا بحيث أفسح النادي المجال للمدرب هانزي فليك لإبرام صفقة في سوق الانتقالات الشتوية بمقابل مادي معقول في مركز خط الوسط، لكن المدرب الألماني لا يرى ضرورة لذلك.

وبعدما كان المدير الرياضي ديكو حريصًا على جلب أمادو أونانا لاعب أستون فيلا الحالي إلى برشلونة، تعقدت الأوضاع الاقتصادية واعتمد فليك على مدرسة "لاماسيا" لسد العجز في هذا المركز.

لكن النتيجة آتت أكلها بشكل كبير، المركز بات مكتفيًا بعناصره، خصوصًا الشباب مثل مارك كاسادو ومن قبله مارك بيرنال، مع الاعتماد الطارئ على كل من إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن، وعودة فرينكي دي يونج وجافي إلى الفريق بعد الإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كل هذه المعطيات يراها فليك مطمئنة، بل إنه أغلق ملف الصفقة في خط الوسط بمحض إرادته، ويريد إكمال الموسم بهذه التشكيلة من اللاعبين على الأقل في هذا المركز وفقًا لصحيفة "سبورت".

وفي المستقبل، يراهن فليك بالتحديد على اسم "مارك بيرنال" الذي قدم أوراق اعتماده لجماهير برشلونة قبل أن يصاب وينتهي موسمه.

ديكو يريد الذهاب إلى نجم تشيلسي روميو لافيا سواء في الشتاء أو الصيف المقبل، لكن على الأرجح إن حسم برشلونة تلك الصفقة فستكون على سبيل الإعارة.