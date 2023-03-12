كشفت تقارير صحفية اليوم عن عدة أخبار جيدة وسيئة في الوقت نفسه لنادي ريال مدريد قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي ماريو كورتيجانا العامل في "ذا أتلتيك"، والذي أكد عودة الثنائي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي بشكل طبيعي للتدريبات.
وكتب كورتيجانا: "ميندي وبنزيما كلاهما أكمل التدريبات مع المجموعة بشكل طبيعي، وسيكونان متاحان للمشاركة أمام ليفربول".
لكن الأخبار الجيدة تقف هنا، حيث أكد في الوقت نفسه أن دافيد ألابا لن يلحق بالمباراة التي تقام يوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو بالرغم من تحسنه مؤخرًا.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أنفيلد كان قد انتهى لصالح ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين.
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