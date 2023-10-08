سقوط جديد لبرشلونة....

سقط برشلونة، في فخ التعادل أمام غرناطة بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

المباراة بدأت سريعًا، وافتتح جيرونا أهداف المباراة في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة وصلت إلى بريان سرقسطة الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الفريق الكتالوني.

وحاول لاعبو برشلونة العودة إلى أجواء اللقاء من جديد، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض، مع اعتماد لاعبي غرناطة على الهجمات المرتدة.

وعند الدقيقة 30، صعب سرقسطة من مهمة برشلونة، بتسجيله الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه في المباراة، بعد استلامه تمريرة من جامباو، ثم راوغ دفاع برشلونة بعدها وسدد تسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة 35، حاول جواو فيليكس تقليص الفارق بتسديدة قوية، ولكن حارس غرناطة يتألق ويتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للشوط الأول، بلحظات نجح الشاب لامين يامال في تقليص الفارق للفريق الكتالوني، بتسجيل الهدف الأول، بعد متابعة لتسديدة جواو فيليكس.

وفي الدقيقة 70، كاد فيران توريس أن يخطف التعادل للفريق الكتالوني، ولكن الحارس يتألق ويتصدى لها.

وفي الدقيقة 87 أرسل بالدي عرضية من الجانب الأيسر، استقبلها سيرجي روبيرتو بتسديدة قوية سكنت الشباك، لتعلن عن التعادل لصالح برشلونة.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بدقائق، وصلت كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى جواو فيليكس، الذي سجل الهدف الثالث للفريق الكتالوني، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يلغيه لوجود تسلل على فيران توريس.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة عند النقطة 21 في المركز الثالث، بينما وصل غرناطة عند النقطة السادسة في المركز قبل الأخير، من سلم الترتيب.