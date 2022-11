لا ريال مدريد ولا برشلونة .. نادي هواة يُقدم عرض لضم هالاند من مانشستر سيتي!

أعلن نادي أشتون يونايتد الذي ينشط في دوري الهواة الإنجليزي، تقديم عرض لنادي مانشستر سيتي من أجل استعارة النجم النرويجي إرلينج هالاند لمدة أقل من شهر، وهي فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل إقامة منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وقال النادي في بيان رسمي: "يمكن أن يؤكد أشتون يونايتد أن النادي قدم عرضًا لإستعارة مهاجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند لمدة 28 يومًا".

وأضاف: "مع عدم مشاركة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي حتى أواخر ديسمبر بسبب كأس العالم لكرة القدم 2022، تواصلنا مع جيراننا في الاتحاد من أجل الحفاظ على لياقته مع عدم مشاركته في كأس العالم بقطر".

وقال مايكل كليج المدير الفني لفريق أشتون: "إنه أمر منطقي السيتي لا يلعب، ونريد المساعدة من خلال الحفاظ على لياقة إرلينج، فمن المنطقي أكثر من لعبه الجولف لمدة ستة أسابيع".

