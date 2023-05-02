لا داعي للمخاطرة به .. قلق متزايد في ريال مدريد بشأن حالة نجم الوسط

حالة من القلق في ريال مدريد بشأن أحد أبرز نجوم الفريق..

يواجه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني معركة مع الوقت من أجل التعافي في الوقت المناسب لمساعدة فريقه في المرحلة الحاسمة من الموسم.

فالفيردي تعرض للإصابة في خسارة ريال مدريد أمام جيرونا بنتيجة 4-2 في الدوري الإسباني يوم 29 أبريل، وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق عدم المخاطرة به في مواجهة ألميريا يوم السبت الماضي.

موقع "football espana" المتخصص في أخبار كرة القدم الإسبانية، فقد غاب فالفيردي عن تدريبات ريال مدريد قبل رحلة الفريق لمواجهة ريال سوسييداد مساء الثلاثاء، حيث يواصل أنشيلوتي اختيار الحذر في التعامل مع لاعب الوسط.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان يعمل بمفرده في تدريبات ريال مدريد، وإذا كانت هناك أي شكوك حول لياقته لن يتوجه مع ريال مدريد إلى سان سيباستيان.

أولوية أنشيلوتي بالنسبة لفالفيردي حاليًا هي أن يكون اللاعب جاهزًا لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو أمام أوساسونا، ثم مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعد مواجهة أوساسونا ثم مواجهتي مانشستر سيتي هي أولوية ريال مدريد في الفترة الأخيرة من الموسم، وقد يتم استبعاد فالفيردي من مباريات الدوري الإسباني للحفاظ على لياقته.