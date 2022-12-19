"لا حفلة بدون بنزيما" .. رسالة قوية من أوزيل عقب نهائي المونديال

النجم الفرنسي أثار الجدل قبل المباراة النهائية كثيراً

علق النجم الألماني مسعود أوزيل على نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا بتغريدة مثيرة للجدل بخصوص الغائب كريم بنزيما.

فرنسا خسرت المباراة النهائية بركلات الترجيح ضد التانجو رغم العودة مرتين في النتيجة مساء الأحد بفضل ثلاثية كيليان مبابي.

أوزيل اختار التغريد بخصوص اللقاء بالتذكير بصديقه وزميله السابق في ريال مدريد وكتب: "لا بنزي، لا حفلة".

بنزيما كان محط الحديث في الأيام الماضية عقب التقارير التي أشارت إلى رفضه دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحضور في اللقاء النهائي.

وخرج مهاجم الفريق الملكي من تشكيل الديوك في كأس العالم عقب تعرضه للإصابة في المعسكر التحضيري قبل أيام من انطلاق البطولة.