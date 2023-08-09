لا حجج أو أعذار الآن .. إلى متى صبر النصر على كريستيانو رونالدو؟

رونالدو مذبذب لدرجة كبيرة وهناك دليل على ذلك

SHAHID

نعم؛ سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف فوز النصر على الشرطة العراقي، وتأهل بالفريق إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ولكن ما يقدمه "الدون" لا يحتمل الصبر!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر حقق الفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الملك سلمان، ليصعد إلى النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة الهلال والشباب.

بعد مستوى رائع أمام الرجاء المغربي، قدمه رونالدو ليقود النصر للفوز والتأهل إلى نصف النهائي، عاد رونالدو من جديد ليُثير الجدل قبل انطلاق الموسم الجديد ببطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اقرأ أيضًا.. بيد عمر لا بيدي! .. العيب في النصر لا في كريستيانو رونالدو!

إلى متى صبر النصر على رونالدو؟

عاد رونالدو إلى عادته مرة أخرى وتفنن في إهدار الفرص السهلة، بعد أن تألق أمام الرجاء المغربي، والبعض تخيل أنه نجح في استعادة الحاسة التهديفية من جديد، ولكن ما قدمه أمام الشرطة العراقي لا يدعوا للتفاؤل!

قبل مباراة الرجاء الماضية، كنا نقول أن زملاءه بالفريق لا يساعدونه على التسجيل، ولكن خلال المباراة السابقة ساعده تاليسكا من أجل التسجيل، وقتها قلنا أن العيب في النصر وليس في كريستيانو رونالدو، ولكن الآن لا مكان للحجج والأعذار.

ما يقوم به النجم البرتغالي حاليًا سيجعله أكثر عرضة للانتقادات خلال الفترة المقبلة، وهو على أعتاب بداية موسم سيكون هو الأصعب في تاريخ دوري روشن السعودي حتى الآن.

هدف النصر جاء من ركلة الجزاء التي سجلها رونالدو، والجدير بالذكر أن الشرطة أهدر فرصة لا تضيع أمام العالمي، كانت كفيلة بأن تُعيد المباراة إلى نقطة الصفر في وقتها القاتل!

وأكبر دليل على أن مستوى رونالدو مذبذب، هو الوقت القليل بين كل مباراة والأخرى في كأس الملك سلمان، حيث تجده في مباراة متألق ويُسجل، وأخرى يُهدر الفرص السهلة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

ولولا تدخل الحارس نواف العقيدي وتصديه لأكثر من فرصة محققة لفريق الشرطة العراقي، لكانت المباراة معلقة وأصبحت جماهير العالمي متوترة، وهذا نتيجة الفرصة السانحة التي أُتيحت لرونالدو وأهدرها بكل رعونة.

ماذا قدم رونالدو أمام الشرطة العراقي؟

لعب كريستيانو أساسيًا وطوال الـ90 دقيقة أمام الشرطة العراقي، سجل هدفًا وسدد الكرة 5 مرات، منهم 3 على المرمى و2 خارج المرمى، وأرسل عرضيتين ولكن بشكل غير صحيح.

وصنع رونالدو فرصة واحدة من أجل التهديف، ولم يتم استغلالها، ووقع في التسلل مرتين، ونسبة تمريره الصحيحة 73.9%، ونسبة تدخلاته الصحيحة هي 50%.

لم يكن رونالدو في مستواه المعهود أمام الشرطة العراقي، ولكن عليه أن يعلم بأنه أهدر 5 فرص محققة اليوم أمام الشرطة، ويجب أن يعمل على هذه المشكلة قبل انطلاق الموسم الجديد.

SHAHID