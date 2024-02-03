"لا توجد أي عقوبات ضده".. جيسوس ينهي مسلسل الصراع مع نجم الهلال

قرار تحقيق اتحاد الكرة السعودي يؤجل عودته

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كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن الأزمة الأخيرة بين سلمان الفرج، نجم وقائد الهلال، و البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للزعيم.

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وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في حدة الخلافات بين سلمان الفرج وخيسوس، الأمر الذي دفع المدرب البرتغالي لاستبعاد قائد فريقه من المباريات رغم انتظامه في التدريبات الجماعية.

ونفى الإعلامي السعودي عبد الوهاب القحطاني، في تغريدة عبر حسابه على موقع "X" (تويتر سابقًا)، ما تداولته بعض الصحف حول استبعاد سلمان الفرج، من المواجهة الودية المرتقبة أمام الغرافة القطري اليوم السبت، بسبب خلافاته المستمرة مع جيسوس.

وقال القحطاني: "موضوع سلمان الفرج مع جيسوس تم حله ولم يعد هناك أي عقوبات فنية من جيسوس تجاه سلمان".

وأضاف: "استبعاد الفرج تم، حتى ينتهي التحقيق مع بقية اللاعبين المستبعدين من المنتخب وإصدار القرارات".

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يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يجري تحقيقًا مع بعض نجوم المنتخب المستبعدين من كأس أمم آسيا ومن ضمنهم سلمان الفرج، في القضية التي عُرِفت إعلاميًا بـ"أزمة المتمردين".

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