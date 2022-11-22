لا توجد أعذار .. التعليق الأول لميسي على السقوط أمام السعودية

النجم الأرجنتيني يدعو للتماسك

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على سقوط منتخب بلاده أمام السعودية، في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

ميسي كان صاحب الهدف الأول في المباراة التي خسرها فريقه 2/1، بينما جاءت ثنائية الأخضر عن طريق الثنائي صالح الشهري وسالم الدوسري، في مفاجأة مدوية ببداية المونديال.

وقال ميسي للصحفيين بعد انتهاء المباراة:"لا توجد أعذار، يجب أن نكون أكثر اتحادًا من أي وقت مضى، هذه المجموعة من اللاعبين قوية جدًا وقد أظهرت لك، إنه موقف لم نمر به منذ وقت طويل، الآن علينا إظهار المعدن الأصلي لهذا الفريق".

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان:"إنها ضربة قاسية للجميع، لم نتوقع أن نبدأ على هذا النحو، تلك الأشياء تحدث لسبب ما، علينا الاستعداد لما هو قادم وتحقيق الفوز وهذا يعتمد علينا وعلى مدى قوتنا".

يذكر أن هزيمة الأرجنتين هي الأولى لها بالمباراة الافتتاحية للمونديال منذ 1990، ويطمح ميسي ورفاقه في تحسين الصورة بالمواجهتين القادمتين أمام المكسيك وبولندا.