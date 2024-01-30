"لا تنسوا فينيسيوس وبيلينجهام" .. تصريح مسؤول يحدد نسبة اقتراب مبابي من ريال مدريد

القرار الآن في يد فلورينتينو بيريز

فجر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأثار مبابي الكثير من التكهنات في الأشهر الأخيرة حول محطته المقبلة، حيث من المنتظر أن ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في يونيو المقبل، وبينما لم تتضح وجهته المستقبلية، يبدو أنه سيختار بين باريس ومدريد.

وقال تيباس في مقابلة صحفية أبرزها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: "هناك احتمال كبير أكثر من 50% بأن ينضم مبابي لصفوف ريال مدريد الصيف المقبل".

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وأضاف: "أنا أتحدث عن رأيي الشخصي، لكن الأمر يعتمد في الأول والأخير على ريال مدريد والقرار يخص رئيسه فلورينتينو بيريز".

وتابع تيباس: "يجب أن يؤمن ريال مدريد أن وصول بيلينجهام جعلهم يمتلكون نجمًا بالفعل، ولديهم أيضًا نجم آخر هو فينيسيوس جونيور. والآن مبابي من الممكن أن يذهب إلى مدريد.. احتمالية ذلك تصل إلى 50٪".

كان تيباس قد أكد في مرات سابقة، أن ريال مدريد سيوقع مع مبابي في الماضي، مشيرًا إلى أن الملكي سيكون قادرًا على إبرام صفقة يعود تاريخها إلى مارس 2023، وسخر من الفرنسي لاختياره البقاء في باريس سان جيرمان في عام 2022، واصفًا الدوري الفرنسي بأنه "غير تنافسي".