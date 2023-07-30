"لا تلوموا ساديو ماني!" .. نجم بايرن ميونخ يدعم السنغالي في أزمة رحيله إلى السعودية

السنغالي يقترب من النصر السعودي، والانتقادات تلاحقه، لكن زميله قرر دعمه..

GOAL

دعم يوشوا كيميش؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، زميله السنغالي ساديو ماني؛ جناح الفريق، أمام الهجوم الذي يتعرض له بعد قراره بالرحيل عن البافاري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رافضًا توجيه اللوم له من قبل البعض على الرحيل بعد موسم وحيد في الدوري الألماني.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

السنغالي وبحسب عديد التقارير، سيوقع اليوم الأحد، عقود انتقاله للنصر السعودي، لينضم لكتيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ حسم العالمي الصراع مع الأهلي السعودي لصالحه، وهو ما عرضه للانتقادات من قبل للبعض، للموافقة على إنهاء مسيرته في الملاعب الأوروبية، بجانب استسلام وعدم القتال مع الفريق الألماني رغم انتقاله له قبل موسم وحيد.

وقال كيميش، خلال تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "ماني لعب النصف الأول من الموسم الماضي بمستوى جيد جدًا، وحقق أرقامًا جيدة، لكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن نوجه له اللوم وحده، فالأمور لم تكن على ما يرام بالنسبة للفريق ككل، المستوى الجماعي لم يكن جيدًا".

وأضاف: "هذا بجانب أنه لاعب جديد، بلغة جديدة، وثقافة وشعب جديدين، وهو نجم كبير، لكنه استمع للكثير من الانتقادات؛ البعض محق في انتقاداته والبعض الآخر مخطئ، أعتقد أن الأمر لم يكن سهلًا عليه".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للبافاري في صيف 2022م قادمًا من ليفربول الإنجليزي، خاض معه 38 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع ستة آخرين.

GOAL