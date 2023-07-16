"لا تلقوا بالًا للإشاعات حول النصر .. ساديو ماني أهلاوي أهلاوي"

النصر يُنافس الأهلي على مهاجم بايرن ميونخ

اشتعل جمهور الأهلي غضبًا بعد أنباء توصل النصر لاتفاق مع بايرن ميونخ حول ضم مهاجمه ساديو ماني، وقد شهد تويتر هجومًا متبادلًا بين إعلاميي وجمهور الفريقين.

الأهلي حصل بالفعل على موافقة ماني للعب له الموسم القادم لكنه لم يستطع حتى الآن التوصل لاتفاق مع ناديه الألماني، فيما سلك النصر الطريق المعاكس .. حيث حصل على الضوء الأخضر من بايرن وعقد بعدها اجتماعًا مع وكيل اللاعب بهدف التوصل لاتفاق على البنود الشخصية.

الأهلاوية شنوا حملة ودشنوا هاشتاج بعنوان "تحويل ماني للنصر مرفوض" لمطالبة صندوق الاستثمار بعدم تغيير مسار اللاعب من جدة إلى الرياض، وقد وصلتهم رسالة طمأنينة من الإعلامي الاتحادي عدنان جستنية.

جستنية طالب الأهلاوية بعدم الالتفات لتلك الإشاعات التي تهدف لإفساد علاقتهم مع النصراويين، مشيرًا إلى أن ماني سيلعب للأهلي الموسم القادم 100% وبمباركة من صندوق الاستثمار.

حيث كتب عبر تويتر "هناك من يحاول ضرب العلاقة المتميزة بين الأهلي والنصر بنشر الشائعات حول دخول إدارة نادي النصر في مفاوضات مع لاعب كان الأهلي هو أول من فاوضه بمباركة صندق الاستثمار".

تابع "لا تلقوا لهم بالًا، صدقوني اللاعب أهلاوي أهلاوي وبمباركة من الصندوق، ألف مبروك مقدمًا يا أهلي ولجمهوره".

يُشار إلى أن المصادر المتابعة تؤكد استعداد بايرن ميونخ للتخلي عن ماني حال وصول عرض بـ30 مليون يورو.