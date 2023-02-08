لاعب وسط التانجو يكشف تفاصيل مؤثرة من ملحمة الأرجنتين

العديد من التفاصيل التي تخرج من كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم تحمل الآن قيمة خاصة، الآن بعد أن توج ليونيل ميسي ورفاقه بالمونديال، تبدو القصص داخل الملعب حاملة لمحات مختلفة.

رودريجو دي بول، لاعب أتلتيكو مدريد والألبيسيليستي، قال في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" إنه بعد تعرضه للإصابة أمام أستراليا، آثر أن يتحامل على الآلام في مباراة هولندا اللاحقة، لكن ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وقائد منتخب بلاده وعده وعدًا لا ينساه دي بول.

دي بول قال: "كنت أريد أن ألعب مباراة هولندا رغم الأوجاع التي شعرت بها بعد تشخيص إصابتي، ولكنني فوجئت بميسي يقول لي: (لا تلعب هذه المباراة، سأوصلكم إلى نصف النهائي)".

وأضاف دي بول: "كان هذا مختلفًا لأن ميسي لا يكلمني كقائد أو كزميل، بل كأخ وصديق".

ما حدث هو أن دي بول شارك في المباراة ولكنه خرج في الدقيقة ٦٦ من أحداثها، وهي المباراة التي شهدت عودة هولندا المتأخرة، ثم فوز الأرجنتين بركلات الترجيح.