لا تفعلها مرة أخرى .. كواليس الحوار المثيل للجدل بين ووكر وفينيسيوس جونيور!

المواجهة تتجدد بين الثنائي على ملعب الاتحاد

كشف كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي عن سياق الحوار الذي جمعه بفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الكاميرات أظهرت ووكر وهو يداعب فينيسيوس بعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، وقبل لقاء الإياب غدًا تحدث الدولي الإنجليزي عن ما حدث مع نجم ريال.

وقال ووكر في المؤتمر الصحفي لمباراة الإياب:"ذهبت لأعانقه لأنه حاول مراوغتي عن طريق عمل مهارة قوس قزح، وقلت له من فضلك لا تحاول أن تفعل ذلك مرة أخرى".

وأضاف:"الملاكمون يتقاتلون ويذهبون بعدها لمصافحة بعضهم البعض، وهذا ما فعلته مع فينيسيوس لأنني أحترمه، عندما تكون المباراة جيدة مع الفريق المنافس عليك احترامهم بالطريقة التي يستحقونها".

وتابع:"لقد ساعد فريقًا عملاقًا مثل ريال مدريد للوصول إلى هذه المرحلة في دوري أبطال أوروبا، لذلك سأحترمه بعد صافرة النهاية، ولكن قبلها الأمر سيكون بمثابة الكلب الذي يأكل الكلب الآخر".

يذكر أن فينيسيوس تعرض للعديد من الانتقالات خلال هذا الموسم بسبب طريقة تعامله مع الخصوم، حيث تم اتهامه باستفزاز المدافعين بالفرق المنافسة للتسبب في طردهم أو منحهم بطاقات صفراء.