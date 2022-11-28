"لا تعرف ما يحدث في غرفة الملابس" .. أجويرو يدافع عن ميسي ويرد على الملاكم المكسيكي

أجويرو يفتح النار على مهدد ميسي

دافع سيرخيو أجويرو النجم السابق لمنتخب الأرجنتين، عن زميله ليونيل ميسي بعدما قام كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي وبطل العالم في الملاكمة بتهديد حياة قائد منتخب راقصي التانجو.

وزعم الملاكم المكسيكي أن ميسي لم يحترم المكسيك، وطلب منه أن يقوم بالدعاء أن لا يتقابلا.

وكتب ألفاريز عبر حسابه على تويتر: "من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده، مثلما أحترم الأرجنتين، عليه أن يحترم المكسيك".

ميسي ظهر في فيديو أثناء الاحتفال وهو يغني في غرفة خلع الملابس بينما ركل بحذائه شيئًا على الأرض وبدى وكأنه يركل قميصًا مكسيكيًا أو علمًا كان على الأرض.

وقال أجويرو ردًا على ألفاريز: "سيد كانيلو لا تبحث عن أعذار أو مشاكل، بالتأكيد لا تعرف كرة القدم وما يحدث في غرفة تبديل الملابس دائمًا ما تكون القمصان على الأرض بعد انتهاء المباريات بسبب العرق، ثم إذا رأيت جيدًا، فإنه يقوم بإزالة حذائه، وقام بلمس القميص عن طريق الخطأ".

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

يذكر أن منتخب الأرجنتين يواجه بولندا يوم الأربعاء القادم بحثًا عن الانتصار من أجل الصعود إلى الدور ال16 من نهائيات كأس العالم.