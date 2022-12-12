لا تظلموا مبابي .. ضحكته لم تكن سخرية من كين أو إنجلترا!

جول العربي
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Harry Kane Kylian Mbappé England France Qatar 2022Getty
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مبابي يضحك سخرية بكين أم احتفالًا؟

التقطت الكاميرات فيديو لنجم فرنسا كيليان مبابي وهو يضحك بشدة بعد إهدار هاري كين ضربة الجزاء الثانية لإنجلترا، في مواجهة ربع نهائي كأس العالم.

وفازت فرنسا على نظيرتها إنجلترا بالدور ربع النهائي بكأس العالم، بهدفين مقابل هدف، لتصعد الديوك إلى المربع الذهبي على حساب الأسود الثلاثة.

وبعد انتشار الفيديو، انتقد البعض مبابي واعتبروه يسخر من منتخب إنجلترا ويحتفل بصورة غير رياضية.

لكن جوليان لورينز الصحفي الفرنسي قال في تصريحات لTalkSPORT:"بد الأمر أن مبابي كان يضحك، لكنه لم يكن كذلك، بل كان يصرخ ويحتفل، كان الجميع يتحدث عن مستواه بالمباراة، لقد شارك في هدف فرنسا الأول، وكان يصرخ احتفالًا وشعورًا بالراحة أكثر من أي شيئًا آخر".

وأردف: "لم يصدق الفرنسيون أن كين سيسدد الثانية، كانوا مقتنعين بأن شخصًا آخر سوف يتصدى لها، قالوا إنه مستحيل، لكنه فعلها وأهدر الكرة".

وأهدر كين ركلة جزاء ثانية كانت ستعادل النتيجة لإنجلترا، لتنجح فرنسا في الصعود لنصف النهائي لمواجهة المغرب.

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  • 69578فرنسا، 2018
  • 50449ألمانيا، 2014
  • 95335إسبانيا، 2010
  • 34477إيطاليا، 2006
249839 الأصوات
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