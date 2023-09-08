"لا تضعوا القرود على صورة ابنتي" .. لاعب الشباب يستغيث بسبب العنصرية

نجم الشباب لم يسلم من عنصرية جماهير ناديه

SHAHID

تعرض إياجو سانتوس مدافع نادي الشباب لحملة عنيفة من جانب جماهير ناديه خلال الساعات الماضية، بسبب ما تردد بشأن تسببه في فشل صفقة انتقال المصري أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إلى الليوث.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الشباب يرغب في ضم أحمد سيد زيزو، ولكن المفاوضات لم تتم بسبب اكتمال عدد الأجانب في صفوف شيخ الأندية، حيث انتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن البرازيلي سانتوس رفض الرحيل عن الفريق، ولذلك فشلت الصفقة.

وأوضح سانتوس عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه لم يمانع الرحيل، بل كان يبحث عن فريق من أجل الانتقال إليه ولكن موقف نادي الشباب هو من تغير أكثر من مرة.

ونشر بيانًا مطولًا يؤكد فيه على أن الإدارة طلبت منه المغادرة وبدأ يبحث عن فريق آخر بالفعل، قبل أن تتراجع وتؤكد له على أنه سيستمر، وقبل غلق باب الانتقالات بساعات قليلة أخبرته بأنه سيغادر على سبيل الإعارة، ووافق على هذا الأمر، قبل أن يتراجع المسؤولين مرة أخرى عن قرارهم ليستمر مع الفريق!

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وفي النهاية عبر إياجو عن غضبه من السخرية من ابنته، حيث كتب تغريدة: "احترموا عائلتي لأن هذه ليست أشياء يصنعها الناس لصور القرود على صورة ابنتي، وهم لا يعرفون حتى الحقيقة تصبحون على خير".

SHAHID