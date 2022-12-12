لا تسخروا مجددًا .. توقعات إيتو للمغرب في كأس العالم تتحقق!

هل تتحقق توقعات إيتو بنهائي كأس العالم!

تصدر النجم الكاميروني صامويل إيتو، عناوين الصحف في الأسابيع الماضية، بسبب توقعه طرفي نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال إيتو قبل البطولة، إنه يتوقع نهائي تاريخي بين الكاميرون والمغرب.

ولم ينجح المنتخب الكاميروني في عبور دور المجموعات، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته وودع البطولة.

ولكن مازال منتخب المغرب ينافس بقوة على لقب البطولة حتى الأن، وأمامه مباراة قوية ضد منتخب فرنسا حامل لقب البطولة، يوم الأربعاء المقبل بالدور نصف النهائي.

المغرب الأن على بعد فوز واحد فقط من تحقيق توقعات إيتو، الذي تنبأ بأن أسود الأطلس ستفوز على البرتغال ثم إسبانيا ولكن بترتيب مختلف.

وفي حديثه قبل البطولة قال إيتو: "خلال السنوات الأخيرة اكتسبت الفرق الأفريقية المزيد والمزيد من الخبرة وأعتقد أنها مستعدة ليس فقط للمشاركة في كأس العالم، ولكن أيضًا للفوز بالبطولة".

ويقدم المنتخب المغربي أداء مميز، ونجح في الوصول للمربع الذهبي لكأس العالم لأول مرة في تاريخ أي منتخب عربي وأفريقي، وتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، ليقدم بطولة حتى الأن تاريخية.