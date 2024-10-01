"لا تستطيع اللعب في ريال مدريد!".. فينيسيوس يهين نجم الملكي السابق

نجم ريال مدريد باتت مشاداته "روتينًا أسبوعيًا!"

باتت مشادات فينيسيوس جونيور مع الجماهير، لاعبي المنافس، وكل أطراف اللعبة، شيئًا يتكرر بشكل أسبوعي، ووسائل الإعلام -التي ربما تكون في مرمى سهام فينسيوس أيضًا- تكتفي بقراءة الشفاه ومعرفة ما كان يقوله البرازيلي.

وخلال مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد المشحونة الأسبوع الماضي على ملعب سفيتاس متروبوليتانو، نشبت مشادة بين كل من فينيسيوس جونيور والثنائي كوكي وماركوس يورينتي.

خلال مشادته مع "كوكي" ذكره بأنه خسر نهائيين في دوري أبطال أوروبا، بينما فاز هو "فينيسيوس" ببطولتين!.

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لكن المشادة مع ماركوس يورينتي أخذت منحى آخر، إثر اهتمام فينيسيوس جونيور بتوجيه أكبر قدر من الإهانة المعنوية ليورينتي.

فينيسيوس قال ليورينتي -لاعب ريال مدريد السابق-: "لا يمكنك أنت أن تتحدث معي، ولهذا أنت هنا (في أتلتيكو).. لأنك تحتاج أن تكون هنا كي تلعب!".. في إشارة إلى عدم قدرة يورينتي على الرقي لمستوى ريال مدريد فريقه السابق.