"لا تستخدموا حديثي لزيادة المشاهدات" .. نجم ريال بيتيس يرد على تصريح إهانة فينيسيوس جونيور!

لاعب ريال بيتيس يؤكد أن تصريحاته بشأن إهانة الجماهير للبرازيلي فينيسيوس جونيور مقتطعة من سياقها..

نشر أيتور رويبال، لاعب نادي ريال بيتيس، بيانًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيه تعامل وسائل الإعلام بشأن تصريحاته عن البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، مؤكدًا أنه أُخرجت تمامًا من سياقها.

ريال مدريد تعادل سلبيًا مساء الأحد مع ريال بيتيس في المباراة التي أقيمت على ملعب "بينيتو فيامارين" لحساب الجولة 24 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، ليفقد النادي الملكي نقطتين ثمينتين في صراع اللقب.

روبيال تحدث بعد المباراة مؤكدًا أن تعرض فينيسيوس جونيور للضرب من قبل المنافسين أمر طبيعي، لأنه يحاول المراوغة كثيرًا، وأنه يدخل في الكثير من المشاحنات مع الجماهير وبالتالي فإن رد الجمهور عليه وإهانته أمر طبيعي.

لاعب ريال بيتيس نشر بيانًا مطولًا للرد على تناول وسائل الإعلام لتلك التصريحات، جاء فيه: "مساء الخير لجميع لاعبي كرة القدم ومشجعي ريال مدريد وجماهير كرة القدم بشكل عام، فيما يتعلق بالتصريحات التي نشرتها الصحافة ومختلف وسائل الإعلام، أود أن أوضح ما يلي".

وأضاف: "النقطة الأولى: أنها تم إخراجها من السياق، من خلال تقليل الرد الشامل الذي قدمته على سؤال محدد، حول الوضع الذي نشأ في الأسابيع الأخيرة حول فينيسيوس جونيور".

وتابع: "النقطة الثانية. لم أعتزم في أي وقت وبدون أي سبب تشويه سمعة شخصية فينيسيوس في هذه التصريحات التي قدمتها في منطقة بينيتو فيامارين المختلطة، لا يمكنني أبدًا تبرير إهانة زميل محترف في أي سياق".

وتابع: "أدت العناوين المؤسفة التي ظهرت بعد المباراة إلى تفسيرات خاطئة تلطخ اسمي واسم النادي وجماهيره، لهذا السبب، أحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساهم في تنظيف شرف جميع الأطراف المعنية".

واختتم روبيال بيانه قائلًا: "أنا لا أندم على تصريحاتي أو آرائي، إن عدم الاحترام الذي تنتجه بعض وسائل الإعلام تجاه صورتي وصورة جميع مشجعي ريال بيتيس هو إهانة للصحافة بشكل عام، والتي يجب أن تكون نقية وشفافة، أنا أرفض تمامًا الاستخدام الذي يتم إجراؤه على تصريحاتي لجعلها وسيلة سهلة لجذب المشاهدات".