"لا تسألوني" .. مانشيني يوجه رسالة إلى كلينسمان بعد شبهات "التلاعب"

المدير الفني للمنتخب السعودي يرد على نظيره للكوري الجنوبي

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رفض روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية التعليق على قرار نظيره للمنتخب الكوري الجنوبي، يورجن كلينسمان، تفضيل مواجهة الأخضر بدلًا من اليابان من دور الـ16 لكأس آسيا.

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منتخبا كوريا الجنوبية والأردن اتهما بالتلاعب لـ "توريط" البحرين بمواجهة اليابان، المرشح الأقوى للفوز بكأس آسيا، في دور الـ16، إذ فضل الأول مواجهة السعودية والثاني اللعب أمام العراق.

مانشيني أشاد بالمنتخب الكوري الجنوبي وخاصة هجومه القوي الذي استطاع إحراز 6 أهداف في دور المجموعات، مشيرًا إلى أن إيقاف هذا الهجوم يُعد مهمة صعبة.

وأضاف حول اللقاء "مواجهة كوريا تختلف عن مباريات المجموعات، سعداء بدعم الجمهور السعودي وهو حافز كبير لنا. المنتخب تحسن دفاعيًا وسنواجه الهجوم الكوري الخطير بالأداء الجماعي المنظم".

وعند سؤاله عن اختيار كلينسمان مواجهة السعودية بدلًا من اليابان، أجاب "واجهته في إيطاليا وهو لاعب ممتاز ويعرف كرة القدم جيدًا، قراره اللعب أمامنا؟ اسألوه هو، فالأمر لا يخصني. مباريات دور الـ16 دومًا صعبة لأنها مباريات خروج المغلوب".

يُشار إلى أن مانشيني واجه كلينسمان خلال مباريات الدوري الإيطالي، إذ كان الأول نجم سامبدوريا فيما الثاني يقود هجوم إنتر، وذلك في بداية تسعينات القرن الماضي.

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