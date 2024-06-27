"لا ترمي فشلك على دورينا" .. إعلامي يُهاجم ألكسندر ميتروفيتش بسبب تصريحاته المثيرة

هجوم قوي ضد مهاجم الهلال!

هاجم الإعلامي تركي الحربي، النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد تصريحاته الأخيرة التي رد فيها على الأحاديث حول ضعف المنافسة في دوري روشن السعودي.

وكان ميتروفيتش قد رد على سؤال بأن عدم نجاحه في عدم التسجيل في يورو2024 مع منتخب صربيا، بان ضعف الدوري الذي يلعب فيه ليس السبب، بل هناك منتخبات دوريها ضعيف مثل سلوفينيا وجورجيا ويلعبون بشكل جيد.

ونشر الحربي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يهاجم فيها ميتروفيتش، موجهًا طلبًا إلى نادي الهلال بالحديث معه بسبب تلك التصريحات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وصيف العرب، قولوا "لفيتش" أنه لا علاقة بدورينا بضعف مستواه الذي شاهده الجميع في الدوري، للأسف 13 هدفًا من ضربات جزاء".

وأضاف: "لم ولن يحصل على ربع هذا العدد في البطولة الأوروبية، والنتيجة ظهرت حقيقة أنك مهاجم فاشل، فلا ترمي فشلك على دورينا".