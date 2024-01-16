لا تراجع ولا استسلام .. محاولة شتوية لخطف أراوخو وبرشلونة يُحدد شرطه!

هل يرحل المدافع الأوروجوياني في يناير؟

الشائعات مستمرة ولكني أركز فقط مع برشلونة .. هكذا علق موقف رونالدو أراوخو على مستقبله، ولكن القصة مستمرة والجدل متواصل حول مصيره.

اللاعب ارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن برشلونة سواء الصيف الماضي أو هذا الشهر، ولكن ما قاله قبل كأس السوبر الإسباني يوحي بأنه لن يرحل.

شبكة "سكاي" الألمانية قالت إن مانشستر يونايتد مصمم على التعاقد مع أراوخو في ظل التكهنات المُثارة حول مستقبل المدافع الفرنسي رافاييل فاران مع الشياطين الحمر.

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وأشارت إلى أن مانشستر تواصل بالفعل مع برشلونة خلال شهر يناير الجاري لسؤاله حول إمكانية ضم أراوخو، ولكن رد النادي الكتالوني على العملاق الإنجليزي كان نفس الرد الذي تلقاه بايرن ميونخ .. أراوخو لن يغادر في يناير إلا بعرض يزيد عن 80 مليون يورو.

رغبة المدافع الأوروجوياني في عدم الرحيل خلال هذا الشهر ربما تُعيق المحادثات، ولكن مانشستر يرفض الاستسلام وسيحاول مرة أخرى في الصيف ونفس الأمر بالنسبة لبايرن ميونخ الذي من المقرر عودته من جديد في السباق.

وتأتي هذه الأنباء رغم كل ما يتم تداوله في الصحف الإسبانية حول استحالة رحيل الثلاثي بيدري، أراوخو وجافي عن برشلونة في أي وقت قريب، باعتبارهم عناصر يمكنها قيادة النادي في المستقبل القريب والبعيد.