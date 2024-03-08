"لا تذهب إلى هناك" .. زميل ألونسو السابق يحذره من فخ ليفربول

نصيحة بعدم الذهاب إلى أنفيلد

حرص بيتر كراوتش نجم إنجلترا وليفربول السابق، على الإشادة بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو، ولكنه في الوقت ذاته حذره من الانتقال إلى الريدز.

الشائعات حول مستقبل ألونسو لا تتوقف، بين بايرن ميونخ لخلافة توماس توخيل، وليفربول الذي يبحث عن بديل ليورجن كلوب، وذلك بسبب المستوى المذهل الذي يقدمه مدرب ليفركوزن مع الفريق هذا الموسم واحتلاله لصدارة الدوري الألماني بفارق 10 نقاط عن بايرن.

وقال كراوتش في تصريحات لشبكة "TNT":"أعتقد أن ألونسو هو المرشح الأكثر تميزًا لتدريب ليفربول، وهو الأول في القائمة، لأنه قام بأشياء مذهلة مع ليفركوزن كما يعرف الأجواء جيدًا في أنفيلد".

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وأضاف:"لقد لعبته معه وأعرفه جيدًا، إنه شخص رائع ومجتهد جدًا، كان دائمًا يطرح الأسئلة لذلك من الطبيعي أن يصبح مدربًا، ولكن الوقت مبكر جدًا له لأن ليفربول نادٍ ضخم".

وتابع:"هو لا يزال في أيامه الأولى كمدرب وخلافة يورجن كلوب ليست سهلة، ولكن الوقت وحده سيحكم ويخبرنا بكل شيء".

جدير بالذكر أن كراوتش البالغ من العمر 43 سنة سبق أن لعب بجوار ألونسو في ليفربول، خلال فترته مع الريدز من 2005 إلى 2008، وذلك قبل رحيله إلى بورتسموث ومنه لتوتنهام.