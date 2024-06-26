"لا تدخلوا حفرة الأرانب" .. أسطورة إنجلترا يوجه رسالة إلى ساوثجيت ولاعبيه

الجماهير الإنجليزية غاضبة

حرص جاري نيفيل أسطورة المنتخب الإنجليزي، على توجيه رسالة إلى جاريث ساوثجيت المدير الفني لإنجلترا ولاعبيه، بعد تعرضه لانتقادات قوية على إثر التعادل الأخير ضد سلوفينيا.

وبعد نهاية مباراة إنجلترا وسلوفينيا بالتعادل السلبي في يورو 2024، قامت الجماهير الإنجليزية بإلقاء الأكواب البلاستيكية على ساوثجيت كنوع من التعبير عن الغضب بسبب مستوى منتخب الأسود الثلاثة.

وقال جاري نيفل خلال تصريحات لقناة "أي تي في": "تعامل جاريث وجميع اللاعبين مع وسائل الإعلام بشكل جيد للغاية خلال البطولات الثلاثة الأخيرة، ويجب عليهم ألا ينغمسون في هذا الأمر والتفكير بأنهم الوحيدون الذين يتعرضون للانتقادات إذا لم يقدموا المستويات الجيدة".

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وأضاف أسطورة إنجلترا: "في السابق الأمر كان شخصيًا للغاية، وأنا لا أرى ذلك الآن، لذلك على نجوم المنتخب ومدربه ساوثجيت ألا يدخلوا حفرة الأرانب".

وتُسيطر حالة من الغضب على جماهير إنجلترا، بسبب شعورها بأن منتخبها لن يستطيع التتويج ببطولة يورو 2024.