لا تحزنوا يا جماهير ريال مدريد بسبب فشل صفقة مبابي.. وكيلة هالاند تمنح الأمل!

هل يقوم النرويجي بصفقة مدوية؟

أكدت البرازيلية رافايلا بيمينتا وكيلة أعمال إرلينج هالاند ووريثة عرش الإيطالي مينو رايولا أنباء مهمة بالنسبة لريال مدريد وللطامحين في ضم المهاجم النرويجي.

المحامية البرازيلية سئلت من قبل برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني عن البند الموجود في عقد هالاند والذي يقضي بدفع شرط جزائي يجعله يرحل في 2024 دون الحاجة إلى إذن ناديه، فأجابت إجابة فتحت باب الجدل، والآمال لريال مدريد وجمهوره.

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قالت بيمينتا: "ربما لاعبونا هم الذين يمتلكون مصائرهم في أيديهم دائمًا" في إشارة إلى قدرة هالاند على الرحيل عن مانشستر سيتي إذا أراد ذلك.

وفي وقت سابق، كان قد ذكر البرنامج نفسه أن هناك نية لانتداب هالاند إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو في 2024، قبل أن يتم الإفصاح عن بند الشرط الجزائي الموجود في عقد النرويجي مع فريق المدرب بيب جوارديولا.