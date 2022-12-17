"لا تجلبوا النحس" .. جمهور الأرجنتين يطالب زوجات اللاعبين بالصمت!

الأرجنتين على بعد خطوة من تحقيق اللقب

هاجم جمهور الأرجنتين زوجات وصديقات لاعبي المنتخب بسبب خططهم للاحتفال بلقب كأس العالم قبل لعب المباراة النهائية.

ويحظى لاعبو التانجو بمساندة هائلة من عائلاتهم في قطر في ظل تواجد العديد من الأقارب والأشخاص المقربين في فندق قريب من مقر إقامة المنتخب.

ونشرت صديقة ليساندرو مارتينيز صورة تجمع جميع رفيقات اللاعبين في عشاء مساء الجمعة في أحد المطاعم بالدوحة، وكشفت عن وجود اتفاق بينهن على طريقة للاحتفال.

وقالت موري لوبيز في تصريحات نقلتها "آس" إن الرفيقات اتفقن على الحصول على وشم موحد جماعي للاحتفال بتحقيق اللقب حال فوز الأرجنتين على فرنسا مساء الأحد.

جمهور الأرجنتين لم يكن سعيداً بتلك التصريحات، وهاجم العديد منهم لوبيز ورفيقاتها واتهموهم بجلب النحس على الفريق، وطالبوهم بالصمت أفضل ومساندة اللاعبين.