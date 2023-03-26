لا تجدد معهم.. برشلونة يحرض نجم إسبانيا على فريقه!

برشلونة يطلب من نجم إسبانيا الانتقال إليه مجانًا!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن فريق برشلونة الإسباني قد طلب من داني أولمو، نجم منتخب إسبانيا الشاب عدم التجديد مع فريقه والتعاقد معه مجانًا الصيف القادم.

وتألق أولمو بشدة في كأس العالم 2022 بقطر و ظهر اسمه على الطاولة مرة أخرى في برشلونة، بعد رحيله عن فريق الشباب بالنادي وانتقاله إلى فريق لايبزيج الألماني.

ووفقًا لجريدة " الموندو ديبورتيفو" فإن نادي برشلونة يريدون التوقيع مع اللاعب في عام 2024 عندما يكون حرًا بعد انتهاء عقده مع فريقه الألماني لايبزيج.

ورحل أولمو، عن فريق برشلونة للشباب في سن 16 عامًا إلى دينامو زغرب، ومنذ رحيله عن الفريق وإدارة برشلونة تتابعه وكانت تنتظر الوقت المناسب لعودته مجددًا للنادي.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة قد أجرى أتصال مرة أخرى بوكيل اللاعب بعدما علموا أنه يتفاوض على تجديد عقده مع لايبزيج، لذلك نظموا لقاء غير رسمي بين أعضاء طاقم برشلونة بما في ذلك تشافي هيرنانديز نفسه وأشخاص مقربين جدًا من اللاعب في منزل لاعب إسباني في الدوحة.

وأظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم داني وأشادوا بدوره الكبير في كأس العالم لكنهم أوضحوا له أن بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به الفريق لا يوجد حل لضمه سوى رفضه تجديد عقده مع الفريق الألماني الذي ينتهي في عام 2024 وانتقاله لبرشلونة مجانًا.

وفي الصيف يبحث برشلونة عن جناح يمكنه أيضًا اللعب في الوسط مثل داني أولمو، ولكن سيطلب فريقه الألماني حوالي 40 مليون يورو وهو رقم يبدو الآن أنه يتعذر الوصول إليه من خزائن نادي برشلونة، وهناك أندية أخرى مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد يمكنها التعاقد مع اللاعب وخطفه من برشلونة.