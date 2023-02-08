"لا تتوقعوا نتيجة سريعة" .. محامي يكشف موعد اتخاذ قرار بشأن مخالفات مانشستر سيتي!

أكد المحامي نيك دي ماركو، الذي يملك خبرة واسعة في قضايا الدوري الإنجليزي أنه لا ينبغي للناس أن يتوقعوا قرارًا قريبًا بشأن الاتهامات الموجهة إلى نادي مانشستر سيتي.
الدوري الإنجليزي اتهم مانشستر سيتي بارتكاب أكثر من 100 مخالفة مالية لقواعد اللعب المالي النظيف، ومن المقرر أن تحدد لجنة مستقلة عينتها اللجنة القاضية في الدوري الإنجليزي كيفية معاقبة النادي في حالة إدانته.
دي ماركو قال في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية: "بعد أن عملت في قضيتي اللعب المالي النظيف مع ديربي كاونتي وشيفيلد، وكلاهما يتعلق بتهمتين على مدار عامين تقريبًا، استغرق الأمر حوالي عام ونصف من الوصول إلى نهاية القضيتين".
وأضاف: "لن أتفاجأ إذا استغرقت الإجراءات بحق مانشستر سيتي وقتًا أطول بكثير، نظرًا لوجود 115 تهمة على ما يبدو تغطي فترة 14 عامًا".
مانشستر سيتي من جانبه شعر بالمفاجأة من تلك الاتهامات، حيث أنكرت إدانة النادي بشكل قاطع ارتكاب أي نوع من المخالفات.
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