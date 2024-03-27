"لا تتوتر وتاخد 6" .. الاتفاق يسخر ويُذكر الأهلي بالماضي الأليم!

شاهد كيف سخر الاتفاق من الأهلي

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أشعل نادي الاتفاق الأجواء قبل ساعات من مواجهة الأهلي، في بطولة دوري روشن السعودي، وذلك بعدما ذكر منافسه بالماضي الأليم!

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ويستضيف الاتفاق نظيره الأهلي مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 25 ضمن منافسات البطولة، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ونشر الاتفاق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو جاء فيه أكثر من إشارة للرقم 6، وذلك تلميحًا للانتصار التاريخي الذي حققه النواخذة على الأهلي في الدوري السعودي.

وعلق نادي الاتفاق على الفيديو الذي نشره قائلًا: "انتبه لا تتوتر وتاخذ 6"، كنوع من التحذير للنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

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وكان الاتفاق قد حقق الفوز على الأهلي 6-2 في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.

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