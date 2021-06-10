لا باريس أو تشيلسي .. ريال يبحث إعادة حكيمي!

أين يلعب المغربي الموسم المقبل؟

يستمر مصير النجم أشرف حكيمي في إثارة التكهنات بعد قرار إنتر بإمكانية بيعه وفتح المزاد عليه، وآخر الأنباء في إيطاليا تفيد بوجود اهتمام من قبل ريال مدريد بإعادة لاعبه السابق.

ريال مدريد باع الظهير الأيمن الصيف الماضي لإنتر مقابل 40 مليون يورو، ولكن الضائقة المالية للنيراتزوري قد تجبره على بيعه عقب موسم واحد.

ماذا قالت التقارير عن اهتمام ريال مدريد من جديد بحكيمي؟

موقع "إف سي إنتر نيوز" أوضح أن ريال مدريد يفكر في استغلال الوضع الراهن لحكيمي وناديه وإعادته من جديد.

النادي الملكي قد يستغل وجود بند يسمح له بمعادلة أي عرض يتقدم به فريق آخر للنيراتزوري لضم حكيمي، ووقتها يكون له الأفضلية في التعاقد معه بحسب التقارير.

ما هي طلبات إنتر للتخلي عن النجم المغربي؟

آخر التقارير تقول إن إنتر حدد سعر حكيمي في حدود 80 مليون يورو، ولن يقبل أي صفقات تبادلية أو النزول عن هذا المبلغ.

وبحسب المصادر الخاصة بجول، فتشيلسي دخل على الخط مؤخراً من أجل ضم اللاعب، وقالت التقارير إنه مستعد لعرض لاعبين وأموال لإقناع النيراتزوري.

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بضم حكيمي؟

التقارير قالت إن باريس سان جيرمان هو الأكثر جدية في التعاقد مع حكيمي، ولكن عرضه لم يصل للمبلغ المطلوب من إنتر، وبلغ فقط 60 مليوناً.

بعض المصادر أشارت إلى بايرن ميونخ، وإن كان مسؤولي البافاري قد استبعدوا في وقت سابق التحرك وضم حكيمي بسبب قيمته المرتفعة.

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