لا إقالة ولا برازيل .. ريال مدريد يصدم جمهوره ويتمسك بكارلو أنشيلوتي!

ريال مدريد يرى أن أنشيلوتي هو الرجل المناسب لقيادة النادي في الفترة القادمة.

رغم تزايد التكهنات بشأن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد الإسباني، وسط رغبة منتخب البرازيل في الحصول على خدماته، والحديث عن إقالته من النادي الملكي، إلا أن الأمور تبدو في صالح الإيطالي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخطط لعدم القيام بالكثير من التعزيزات في الصيف المقبل، وإدارة النادي الملكي ترى أن أنشيلوتي هو المدرب المثالي لإدارة غرفة الملابس في "سانتياجو برنابيو".

التقرير أشار إلى أن ذلك لا يعني أن عدم الحصول على كأس ملك إسبانيا أو دوري أبطال أوروبا سيعفي أنشيلوتي من الحساب في نهاية الموسم، بالنظر إلى أن الدوري الإسباني انتهى نظريًا.

أنشيلوتي نفسه أكد في أكثر من مناسبة على أنه يريد الاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2024، وبسعادته في النادي الملكي.

ويأتي ذلك في ظل التقارير العديدة والتصريحات من لاعبي منتخب البرازيل وإدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لكن المؤكد هو أن أنشيلوتي لم يلتزم مع "السيليساو" بأي كلمة أو عقد.