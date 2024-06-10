ماذا قال لاعب مانشستر يونايتد عن اللعب في دوري روشن؟

يتبقي عام في عقده ولا يستمتع باللعب في مانشستر يونايتد، ورغم ذلك، فقد أبدى الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، تحفظًا على فكرة اللعب في دوري روشن السعودي، خلال الموسم المُقبل.

وأثار لاعب الوسط الدنماركي حالة من الذعر بين الجماهير في يورو 2020، خلال المباراة الافتتاحية، بعد سقوطه على أرض الملعب وتعرضه لسكتة قلبية، في الدقيقة 43 من مباراة فنلندا، قبل أن يتم إنعاشه ونقله إلى المستشفى.

ورفض إريكسن (32 عامًا)، في حوار مع صحيفة BOLD الدنماركية، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، رغم تأكيده بأنه لم يتلقّ أي عرض من قبل، ولم يتم التواصل معه مطلقًا، كما أنه يكترث لأي أقوال يُحتمل أن أدلى بها وكيل أعماله بشأن ذلك الأمر.

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وأضاف "قد يكون من الصعب أن تقول لا إذا رأيت حجم الأموال، ولكني أحاول تجنب معرفة المقابل المادي، ولن أذهب إلى هناك".

ويرتبط كريستيان إريكسن بعقد مع مانشستر يونايتد، حتى يونيو 2025، فيما شارك اللاعب في 28 مباراة هذا الموسم، بكافة المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويستعد إريكسن للمشاركة مع الدنمارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث شارك اللاعب في مباراتي بلاده الوديتين أمام السويد والنرويج، ضمن التحضيرات للبطولة، وسجل هدفًا وصنع آخر في شباك السويد.