"لا أهتم براتبه أريد الفوز" .. كارلو أنشيلوتي يفسر سبب إهمال إيدين هازارد!

كارلو أنشيلوتي يكشف سبب عدم الاعتماد نهائيًا على إيدين هازارد مع ريال مدريد..

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن السبب الذي يدفعه إلى عدم إشراك البلجيكي إيدين هازارد في مباريات الفريق خلال منافسات موسم 2022-23.

هازارد شارك في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وخاض في المجمل سبع مباريات منذ بداية الموسم آخرها في يناير الماضي في كأس ملك إسبانيا.

أنشيلوتي قال في تصريحات مع موقع "Eleven Belgium" عن سبب عدم الاعتماد على هازارد: "لست هنا لمنح دقائق لكل لاعب، أنا هنا للفوز بالمباريات".

وأضاف: "أختار أفضل 11 لاعبًا ليبدأوا المباريات من أجل الفوز، أنا لا أنظر إلى مقدار ما يكسبه اللاعب أو عمره، الأمر يتعلق فقط بما يقدمه".

ويتبقى أمام هازارد موسم آخر في عقده الحالي مع ريال مدريد، واللاعب كشف مؤخرًا أنه ليس مستعدًا للمغادرة، رغم ارتباطه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ويعد هازارد أعلى لاعب أجرًا في ريال مدريد، حيث يحصل على 600 ألف يورو في الأسبوع، دون حتى أن يلمس الكرة.