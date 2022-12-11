"لا أفهم لماذا انضم رونالدو للبرتغال في كأس العالم؟ إنه بعمر37 عامًا"

المدرب البرتغالي لا يشعر بالسعادة من انضمام رونالدو لقائمة منتخب بلاده

كشف المدرب المؤقت لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، ستيفن ديفيس، عن وجهة نظره فيما يخص انضمام مواطنه كريستيانو رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

حيث عقد ديفيس المقارنة بين انضمام صاروخ ماديرا صاحب الـ 37 عامًا إلى قائمة البرتغال في ظل غياب جواو موتينيو عن المونديال بسبب سنه.

وقال ديفيس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لم أتحدث معه بشأن ذلك (موتينيو)، إنه يركز بشدة على خطة المباراة ضد آرسنال. هو محترف للغاية ويعرف أن هذا مهم بالنسبة له. أنا متأكد من أنه سيفكر في عدم استدعائه وسيصاب بخيبة أمل من انضمام كريستيانو في هذا العمر".

من ناحية أخرى، اعترف ديفيس أنه يتفهم قرار فرناندو سانتوش، وواصل: "على المدرب أن يفكر في توازن الفريق، هذا مهم لأي مدرب، لذلك ربما أثر ذلك على القرار".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي قد وقع في المجموعة الثامنة رفقة كوريا الجنوبية وأوروجواي وغانا، وسوف يواجه الأخير يوم 24 نوفمبر في أول مباراة له بالمونديال.