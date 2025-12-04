"لا أفهم سبب استهدافه".. نجم مانشستر سيتي السابق يستبعد عودة بيلينجهام إلى البريمرليج بسبب معاملته مع المنتخب

سلوك بيلينجهام تم التشكيك فيه من قبل بعض مواطنيه، مما قد يدفع لاعب خط وسط ريال مدريد إلى التخلي عن فكرة العودة مستقبلاً إلى النادي الذي نشأ فيه، وهو برمنجهام.

في عام 2020، غادر بيلينجهام ناديه الذي نشأ فيه، برمنجهام، للانضمام إلى بوروسيا دورتموند. وهو اليوم من أبرز النجوم في سانتياجو برنابيو، بعد فوزه بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

كما خاض اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 46 مباراة مع منتخب بلادخ، ليصبح لاعبًا رمزيًا لإنجلترا. ومع ذلك، لا يزال يتعرض للانتقاد بسبب عيوب مزعومة في شخصيته - حتى أن توماس توخيل اعترف بأن والدته تجد بعض تصرفات بيلينجهام على أرض الملعب "مثيرة للاشمئزاز".

بينما لم يتردد البعض في انتقاد بيلينجهام، يواصل آخرون الإشادة به. أسطورة أرسنال، إيان رايت، هو أحد هؤلاء. قال المهاجم الإنجليزي السابق إن البعض ليسوا مستعدين لقبول نجم أسود، مضيفًا أن إمكانات بيلينجهام تخيفهم بموهبته والإلهام الذي يمكن أن يجلبه.

هل سيرفض بيلينجهام عروض الدوري الإنجليزي في المستقبل؟

يدعم رايت-فيليبس تصريحات والده ويعترف بأن نجمًا عالميًا قد يتساءل عما إذا كان يرغب في العودة للعب في نادٍ في وطنه يومًا ما.

قال بطل الدوري الإنجليزي السابق، لـموقع"BestBettingSites":"لو كنت جود بيلينجهام، أعتقد أن هذا سيثني عن اللعب في الدوري الإنجليزي، هذا أمر مؤكد. في إنجلترا، يبدو أن هناك استهدافًا للاعب قبل أي بطولة كبرى، كما لو كانوا يحاولون يائسين زعزعة ثقته بنفسه".

وأضاف: "لم أفهم أبدًا السبب. نريد أن يدخل لاعبونا البطولة بثقة تامة. بل وبغطرسة تقريبًا. نريدهم أن يدركوا ويؤمنوا بفرصهم في الفوز. يجب أن تمدحهم الصحافة وتساعدهم، لا أن تنتقدهم بهذه الطريقة. الصحافة تزرع الشك في أذهانهم وتؤثر على طريقة تفكيرهم، أعتقد أن تغيير شخصية اللاعب يؤدي إلى تغيير طريقة لعبه. وهذا ليس دائمًا أمرًا جيدًا. بل على العكس تمامًا. أعتقد أن اللاعبين يجب أن يركزوا فقط على لعبهم. لذا، لو كنت جود، لماذا سأعود بينما يمكنني البقاء في ريال مدريد والاستمتاع بالحياة، دون هذه التغطية الإعلامية السيئة غير المبررة".

وأتم تصريحاته قائلًا: "أعتقد أنه الرجل لاعب مميز في إنجلترا، ولا أفهم دائمًا سبب استهدافه. إنه ليس مثاليًا، لكنه يؤدي أداءً جيدًا في النادي والمنتخب. إنه لا يتصرف بتعجرف ولا يلعب بشكل سيئ. يجب تركه وشأنه والسماح له بالتحضير ذهنيًا."