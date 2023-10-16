"لا أعلم ما تقصده" .. داني كارباخال يهاجم نجمة سيدات إسبانيا!

كارباخال لم يتردد في الهجوم على تصريحات أيتانا بونماتي نجمة سيدات إسبانيا..

رد داني كارباخال نجم نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا على تصريحات أيتانا بونماتي نجمة نادي برشلونة ومنتخب سيدات إسبانيا، والتي اتهمت فيها اللاعبين الذكور بعدم دعم قضاياهم.

بونماتي قالت في تصريحات لقناة "La Sexta" الإسبانية، عندما سُئلت عما إذا كانت تتوقع دعمًا أكبر من لاعبي كرة القدم الذكور في المواجهة بين اللاعبات والاتحاد الإسباني لكرة القدم: "لا، ليس حقًا".

كارباخال، وبعد فوز منتخب إسبانيا على نظيره النرويجي مساء الإثنين في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، قرر الرد على تلك التصريحات.

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وقال كارباخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعلم، في الحقيقة لا أعرف ما الذي يمكن أن تقصده بالمزيد من الدعم أو عدم الدعم، في النهاية لقد حدث ما حدث".

وأضاف: "إنهم يعيدون هيكلة الأمور من أجل ما يؤمنون به أو لا يشعرون بالاتحاد تجاهه داخل بيئتهم في الاتحاد، إنهم يعيدون هيكلة الموظفين بالكامل في جميع الأقسام".

وأردف: "لكن بالنسبة لنا، فنحن نركز على ما يتعين علينا القيام به، على الفوز والاستمرار فيما نفعله".

واختتم كارباخال تصريحاته متطرقًا إلى الفوز على النرويج، وتحييد خطورة إرلينج هالاند نجم منتخب أصحاب الأرض، قائلًا: "من الناحية الدفاعية، كنا متماسكين للغاية من الحارس وحتى الهجوم، ولم نسمح له بتلقي أي كرة بشكل مريح، أشيد بعمل لاعبي قلب الدفاع لأنهم قاموا بعمل رائع".