"لا أعرف عدد بطولاتي" .. بيكيه يرد على تشافي!

جيرارد بيكيه يرتب الأولويات.

أكد جيرارد بيكيه نجم برشلونة المعتزل أن ناديه في حاجة لتحقيق الفوز على إسبانيول قبل التفكير في الاحتفال بلقب الدوري الإسباني.

وقال بيكيه: "عليك أن تحقق الفوز أولًا يوم الأحد، أنا هاديء للغاية في الوقت الحالي، لكن عليك في البداية أن تفوز".

وأضاف: "لا أعرف كم عدد بطولات الدوري التي أملكها، أعلم أنه سيكون اللقب رقم 31 لكنني لا أعلم عدد بطولات الدوري".

وكان تشافي قد دعى بيكيه للاحتفال مع النادي الكتالوني حال حسم لقب الدوري الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص لقاء إسبانيول: "سنخبره وندعوه للاحتفال لو حققنا الفوز باللقب".

جدير بالذكر أن برشلونة في حاجة للحصول على نقطتين فقط من أجل حسم لقب الدوري الإسباني، أي أن الفوز على إسبانيول يضمن للفريق البطولة.