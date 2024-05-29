"لا أطيق الانتظار" .. كيليان مبابي يوجه رسالة لزملائه في ريال مدريد!

"أريد الفوز بالألقاب وأن تكون عائلتي سعيدة"

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، رسالة إلى ناديه الجديد خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وخاض كيليان مبابي آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا، حيث انتهى تعاقده مع النادي العاصمي وتشير كل التقارير الصحفية إلى اتفاقه بشكل نهائي مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه هذا الصيف، لكنه لم يعلن عن الصفقة بشكل رسمي حتى الآن.

وفي حديثه لشبكة "CNN"، كشف مبابي أن الجمهور لم يعد عليه الانتظار كثيرًا لمعرفة ناديه الجديد، مؤكدًا أنه سيغادر وطنه فرنسا لخوض تجربة جديدة في دوري جديد.

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وقال مبابي: "أريد أن أكون سعيدًا، سأغادر بلدي لأول مرة في حياتي وأنا متحمس حقًا. لا أستطيع الانتظار حتى أكون في فريقي الجديد".

وأضاف: "أريد الفوز بالألقاب، وأن أكون مع زملائي الجدد في الفريق، ولكن كرجل، ما أريده هو أن أكون سعيدًا وأن تكون عائلتي سعيدة".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن تصريحات مبابي المتوازنة جاءت بتعليمات من ناديه الجديد ريال مدريد، الذي يفضل الإعلان عن تعاقده مع النجم الفرنسي بعد الانتهاء من المباراة المصيرية أمام بوروسيا دورتموند.

ويصطدم العملاق الإسباني ريال مدريد بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني، السبت المقبل على ملعب "ويمبلي" بلندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.