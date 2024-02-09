"لا أصدق ما فعلته زوجته".. أسطورة ليفربول يروي كواليس مثيرة عن زميله "الأحمق" في الأنفيلد

"زوجة لاعب تشيلسي تضعه في حرج شديد"

استنكر داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق، تصرفات إيزابيل، تصرفات زوجة البرازيلي تياجو سيلفا لاعب تشيلسي، وانتقادها للفريق والجهاز الفني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت إيزابيل قد كتبت قبل صافرة النهاية على موقع "إكس": "حان الوقت للتغيير، إذا انتظرت أكثر من ذلك فسيكون الأوان قد فات"، ملمحة إلى رغبتها في رحيل ماوريسيو بوتشينيو، بعد الهزيمة 4-2 أمام وولفرهامبتون نهاية الأسبوع الماضي.

وقال ميرفي في حديثه لشبكة "TalkSPORT"، إن التدخلات التي تقوم بها السيدة سيلفا لن تسير على ما يرام في غرفة تبديل الملابس وستورط زوجها داخل تشيلسي، مشيرًا إلى أنه مر بواقعة مماثلة أثناء فترة احترافه في ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وروى ميرفي عن زوجة أحد اللاعبين السابقين في آنفيلد، قائلًا: "أتذكر في ليفربول، أقمنا حفلة صغيرة مع جميع اللاعبين الجدد في فترة ما قبل الموسم وكان لدينا بعض وسائل الترفيه للبالغين وقررت إحدى زوجات اللاعبين الاتصال بالمدير الفني وإخباره بمدى اشمئزازها منه، لقد وضعت زوجها في هذا الموقف. حتى أنه عزل نفسه، لم أصدق ما حدث في هذه الليلة".

وتابع: "لقد كان أحمقًا على أية حال، ولم يكن فتى مشهورًا. قررت زوجة الشخص نفسه في ليلة معينة مع شركائه، أن تخبر لاعبًا آخر في ليفربول أن دفاعه كان فظيعًا وأنه بحاجة إلى حل لتصرفاته الغريبة خارج الملعب، وهو من أساطير ليفربول!".

وختم نجم ليفربول السابق: "أجد أنه من الغريب أن تضع نفسك في هذا الموقف، لا يجب أن تتدخل زوجتك أو أي من أقاربك في حياتك المهنية، إذا كان تياجو سيلفا يبلغ من العمر 25 عامًا ويخطط لمسيرة طويلة في تشيلسي، فعليه الاهتمام بهذا الأمر وعدم ترك الفرصة".