"لا أصدق ما حدث" .. نيمار ينشر محادثات خاصة مع نجوم البرازيل بعد الإخفاق في كأس العالم

نيمار ينشر مجموعة رسائل خاصة مع نجوم البرازيل بعد الإخفاق في بطولة كأس العالم 2022.

قرر نيمار نجم منتخب البرازيل أن ينشر المحادثات الخاصة مع عدد من أعضاء "السيليساو" في محاولة لإظهار حالة الترابط التي يعيشها الفريق رغم الإقصاء من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل ودع كأس العالم 2022 بعد السقوط بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ربع النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

نيمار، وعبر خاصية "القصص" في حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، نشر مجموعة محادثات منفصلة، مع ماركينيوس وتياجو سيلفا، ورودوريجو، في محاولة لإظهار الحالة التي يعيشها نجوم البرازيل بعد الإقصاء من المونديال.

وكتب نيمار: "قررت أن أكشف الرسائل - بدون إذنهم - ليشاهد الجميع إلى أي مدى أردنا الفوز ومدى اتحادنا، كانت هذه بعض الرسائل العديدة التي تبادلتها مع المجموعة".

وأضاف: "نشعر بالحزن الشديد، ولكن علينا أن نكون أقوى ونستمر، وأنا متأكد من أنه بدعم جميع المشجعين سنعود أقوى، أنا برازيلي مع الكثير من الفخر، والكثير من الحب".

نيمار كتب في رسالته إلى ماركينيوس، الذي أضاع ركلة الترجيح الحاسمة أمام كرواتيا: "لن تغير تلك الركلة طريقة تفكيري بك"، ليرد المدافع: "أردت حقًا أن يسير كل شيء على ما يرام، لكن علينا أن نكون أقوى، والوقت سيخبرنا ما تخبئه لنا كرة القدم".

بينما انهار القائد تياجو سيلفا في رسائله مع نيمار، حيث قال: "لا أصدق ذلك، في كل مرة أتذكر ما حدث أشعر بالرغبة في البكاء".

ليقول نيمار: "أردت حقًا منحك هذه الكأس"، ليرد تياجو: "يا أخي، الأمر مزعج أكثر مما كنت أتخيل، حقًا لا يمكنني تحمل ذلك، لا أصدق أننا خسرنا، لا أصدق ذلك، في كل مرة أتذكر الأمر أرغب في البكاء".

كما حاول نيمار رفع معنويات رودريجو بسبب ضياع ركلة الترجيح الأولى، واعتذار لاعب ريال مدريد عن الخطأ، ليرد نيمار: "تعتذر حقًا؟ هل أنت مجنون؟ فقط أولئك الذين يملكون الشجاعة على التقدم والتسديد الذين يخطئون، وأنت الرقم واحد".